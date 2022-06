Isola Dei Famosi, la strategia di Nick viene scoperta da Edoardo: “ti sei rimbambito!” (Di lunedì 6 giugno 2022) Nick ed Edoardo si scontrano a muso duro. Il romano scopre la strategia del Cugino Di Campagna Dopo una nottata di polemiche dovute alla mancanza di copertura nell’area dedicata al fuoco, su Playa Rinovada scoppia una lite tra Edoardo e Nick. Quest’ultimo taccia Edoardo, Mercedesz ed Estefania di aver distrutto la copertura del fuoco e di non aver rimediato rischiando di farlo spegnere durante la notte. Queste affermazioni non vengono però riferite ai diretti interessati, ma soltanto ad alcuni naufraghi che riportano quanto è stato detto ad Edoardo. Il naufrago va su tutte le furie e commenta cosi la vicenda: “perchè non dirlo al momento? Sembra che Nick voglia aspettare che succeda qualcosa per poter incolpare gli altri. Le cose si dicono e si fanno ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022)edsi scontrano a muso duro. Il romano scopre ladel Cugino Di Campagna Dopo una nottata di polemiche dovute alla mancanza di copertura nell’area dedicata al fuoco, su Playa Rinovada scoppia una lite tra. Quest’ultimo taccia, Mercedesz ed Estefania di aver distrutto la copertura del fuoco e di non aver rimediato rischiando di farlo spegnere durante la notte. Queste affermazioni non vengono però riferite ai diretti interessati, ma soltanto ad alcuni naufraghi che riportano quanto è stato detto ad. Il naufrago va su tutte le furie e commenta cosi la vicenda: “perchè non dirlo al momento? Sembra chevoglia aspettare che succeda qualcosa per poter incolpare gli altri. Le cose si dicono e si fanno ...

