Isola 15, un’ex naufraga è convolata a nozze! (Di lunedì 6 giugno 2022) Sabato 4 Giugno è convolata a nozze una delle naufraghe più apprezzate della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Arrivata in sordina e poco conosciuta al grande pubblico, la naufraga puntata dopo puntata ha scardinato tutti i pregiudizi che la vedevano “solo” come una modella, dimostrando forza, tenacia, grinta e determinazione. Beatrice Marchetti è stata a tutti gli effetti una rivelazione de L’Isola 15. Eliminata dal gruppo poco dopo il suo arrivo, la 26enne bresciana è finita, da sola, prima a Playa Imboscada, poi a Playa Imboscadissima, dove a farle compagnia c’era solo un diario. Beatrice Marchetti non si è persa d’animo è ha iniziato la sua avventura in solitaria, inventando anche una linea di costumi. Il suo quinto posto ha lasciato un ... Leggi su isaechia (Di lunedì 6 giugno 2022) Sabato 4 Giugno èa nozze una delle naufraghe più apprezzate della scorsa edizione de L’dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Arrivata in sordina e poco conosciuta al grande pubblico, lapuntata dopo puntata ha scardinato tutti i pregiudizi che la vedevano “solo” come una modella, dimostrando forza, tenacia, grinta e determinazione. Beatrice Marchetti è stata a tutti gli effetti una rivelazione de L’15. Eliminata dal gruppo poco dopo il suo arrivo, la 26enne bresciana è finita, da sola, prima a Playa Imboscada, poi a Playa Imboscadissima, dove a farle compagnia c’era solo un diario. Beatrice Marchetti non si è persa d’animo è ha iniziato la sua avventura in solitaria, inventando anche una linea di costumi. Il suo quinto posto ha lasciato un ...

