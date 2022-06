Il retroscena sul collasso di Massimo Giletti: ecco cosa è successo durante la pubblicità (Di lunedì 6 giugno 2022) Attimi di paura per Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena si è sentito male durante la puntata di domenica 5 giugno in diretta da Mosca. Un collasso che ha preoccupato oltre il suo staff, Myrta Merlino che conduceva dallo studio e anche i telespettatori. Il conduttore di La7 infatti ha accusato un lieve malore e la regia ha subito mandato in onda la pubblicità. Al ritorno, è stato lo stesso Giletti a spiegare e tranquillizzare circa le sue condizioni. "eccoci qui, scusatemi, ma fuori c'era molto freddo. Probabilmente quello e la mancanza di zuccheri hanno giocato a mio sfavore. Per questo ho avuto un mancamento. Purtroppo capita, io torno però con forza". Mentre infatti Giletti era in collegamento dalla Piazza Rossa, in studio come ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Attimi di paura per. Il conduttore di Non è l'Arena si è sentito malela puntata di domenica 5 giugno in diretta da Mosca. Unche ha preoccupato oltre il suo staff, Myrta Merlino che conduceva dallo studio e anche i telespettatori. Il conduttore di La7 infatti ha accusato un lieve malore e la regia ha subito mandato in onda la. Al ritorno, è stato lo stessoa spiegare e tranquillizzare circa le sue condizioni. "ci qui, scusatemi, ma fuori c'era molto freddo. Probabilmente quello e la mancanza di zuccheri hanno giocato a mio sfavore. Per questo ho avuto un mancamento. Purtroppo capita, io torno però con forza". Mentre infattiera in collegamento dalla Piazza Rossa, in studio come ...

Advertising

sportli26181512 : #Buffon, retroscena sull'arbitro #Oliver: 'Qualcuno gli tirò due pugni, ma non io': L'ex portiere bianconero è torn… - Balu875651831 : RT @ghibellino01: @NathalieTocci Non solo la tv, anche la stampa se la passa alquanto male. Articolo di ieri su Corriere di Sarzanini/Guerz… - ghibellino01 : @RollingStoneita Giornata nera quella di ieri. Alla mattina si sono letti sul Corriere i mediocri retroscena del du… - ilfoglio_it : Com'è arrivato uno dei più importanti chitarristi al mondo a fare un inaspettato recital sul palco d’un piccolo te… - MarceVann : RT @ghibellino01: @NathalieTocci Non solo la tv, anche la stampa se la passa alquanto male. Articolo di ieri su Corriere di Sarzanini/Guerz… -