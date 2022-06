Guerra in Ucraina |  Zelensky visita le truppe al fronte

Advertising

GuidoDeMartini : ?? VOLEVANO ANCORA TERRORIZZARE TUTTI MA NON FUNZIONA PIÙ ?? Hanno provato a replicare la narrazione terroristica de… - riotta : Migliaia di arresti #Russia, contro la campagna di dissenso per guerra #Ucraina Almeno cinquanta pacifisti rischian… - LaStampa : Dal Covid all'Ucraina, l'importante è disinformare: i siti di fake news sulla pandemia ora parlano di guerra.… - Linkiesta : La solitudine di #Draghi e l’improvvisa oscillazione di #Letta sull’#Ucraina Letta ha detto una frase ambigua sull… - RedaFree_it : ??103esimo giorno di #guerra, dopo oltre un mese #Kiev torna sotto attacco ??Gli aggiornamenti #UkraineRussianWar… -

RaiNews

Primo comandante interforze per le operazioni delle Forze speciali, Bertolini ha spiegato che lainnon è un conflitto esploso improvvisamente e inaspettatamente per il capriccio di un ...Le ultime notizie sullain, in diretta Attacchi e contrattacchi "I russi adottano sempre le stesse tattiche. Le loro avanzate sono precedute da colpi d'artiglieria e mortai radi e poco ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 103 - Sindaco Mykolaiv: diverse esplosioni in città - Sindaco Mykolaiv: diverse esplosioni in città Nel capoluogo salentino si è tenuta la decima edizione della «Cantera dei giovani studiosi del linfoma». Nella foto ricordo, i medici hanno indossato la divisa della selezione di Kiev ...C’è una incredibile caccia a chi parla con Mosca, ma se vuoi la pace devi parlare anche con Mosca, se la guerra andrà avanti sarà una catastrofe per tutti”, ha aggiunto. “Il nostro ministro degli ...