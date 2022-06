Francesca Manzini, la confessione è da brividi: “… annientato me stessa” (Di lunedì 6 giugno 2022) La conduttrice e imitatrice romana, Francesca Manzini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera: le sue parole hanno letteralmente spiazzato i fan Non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Francesca Manzini nel corso della sua intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera. La conduttrice classe ’90 ha raccontato di aver avuto un fidanzato violento, il quale spesso le alzava le mani. Francesca Manzini (Foto Web)La figlia del team manager della Lazio, Maurizio Manzini, negli ultimi anni – oltre alle solite attività in radio – ha condotto spesso anche Striscia la Notizia affiancata da Gerry Scotti. Le sue imitazioni – di personaggi famosi del mondo dello spettacolo – hanno conquistato i telespettatori e ... Leggi su kronic (Di lunedì 6 giugno 2022) La conduttrice e imitatrice romana,, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera: le sue parole hanno letteralmente spiazzato i fan Non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate danel corso della sua intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera. La conduttrice classe ’90 ha raccontato di aver avuto un fidanzato violento, il quale spesso le alzava le mani.(Foto Web)La figlia del team manager della Lazio, Maurizio, negli ultimi anni – oltre alle solite attività in radio – ha condotto spesso anche Striscia la Notizia affiancata da Gerry Scotti. Le sue imitazioni – di personaggi famosi del mondo dello spettacolo – hanno conquistato i telespettatori e ...

