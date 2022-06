Deulofeu al Napoli: incontro Pozzo-De Laurentiis per chiudere, può essere il sostituto di Mertens (Di lunedì 6 giugno 2022) Geard Deulofeu è il grande nome del calciomercato del Napoli, la trattativa con l’Udinese è avviata ma non conclusa. Eppure si va avanti in maniera spedita, con dei passi avanti importanti che ci sono stati nelle ultime ore. Si è partiti da una distanza siderale: 13 milioni di euro offerti dal Napoli e 25 chiesti dall’Udinese, poi nel giro di qualche giorno si è già arrivati ad una prima sintesi con la società partenopea pronta a portare l’offerta a 18 milioni di euro e l’Udinese che continua a chiedere 20 milioni di euro. A questo punto Giuntoli e Marino si sono presi tempo per riflettere, per parlare con le rispettive società, come riferisce Corriere dello Sport. Deulofeu al Napoli: la trattativa decolla La sensazione è che l’affare che porta Deulofeu al Napoli si ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022) Geardè il grande nome del calciomercato del, la trattativa con l’Udinese è avviata ma non conclusa. Eppure si va avanti in maniera spedita, con dei passi avanti importanti che ci sono stati nelle ultime ore. Si è partiti da una distanza siderale: 13 milioni di euro offerti dale 25 chiesti dall’Udinese, poi nel giro di qualche giorno si è già arrivati ad una prima sintesi con la società partenopea pronta a portare l’offerta a 18 milioni di euro e l’Udinese che continua a chiedere 20 milioni di euro. A questo punto Giuntoli e Marino si sono presi tempo per riflettere, per parlare con le rispettive società, come riferisce Corriere dello Sport.al: la trattativa decolla La sensazione è che l’affare che portaalsi ...

