Covid oggi Lazio, 1.369 contagi: a Roma 950 casi (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.369 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugno nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. A Roma i casi sono a quota 950. Si registrano altri 3 morti. “oggi nel Lazio, su 2.634 tamponi molecolari e 7.140 tamponi antigenici per un totale di 9.774 tamponi, si registrano 1.369 nuovi casi positivi (-659); sono 3 i decessi (stabili), 512 i ricoverati (-23), 33 le terapie intensive (+2) e +3.054 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%. I casi a Roma città sono a quota 950”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.369 i nuovida coronavirus6 giugno nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Asono a quota 950. Si registrano altri 3 morti. “nel, su 2.634 tamponi molecolari e 7.140 tamponi antigenici per un totale di 9.774 tamponi, si registrano 1.369 nuovipositivi (-659); sono 3 i decessi (stabili), 512 i ricoverati (-23), 33 le terapie intensive (+2) e +3.054 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,0%. Icittà sono a quota 950”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl ...

