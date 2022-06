Cambia tutto per la disponibilità PS5 su Amazon, test prenotazione al via (Di lunedì 6 giugno 2022) Approfittare della disponibilità PS5 su Amazon è proprio un terno a lotto, come nel caso pure di quella delle console Xbox. La scarsa presenza di scorte dei dispositivi costringe i potenziali acquirenti a flash sale spesso deludenti. Eppure qualcosa sta Cambiando in questi giorni, con l’avvio di un test per la prenotazione di un esemplare del device tanto desiderato. Parliamo di test Amazon e per questo motivo dobbiamo subito dire che la nuova possibilità d’acquisto sta riguardando gli Stati Uniti. Ciò significa che la stessa novità dovrebbe giungere anche da noi, anche se dopo l’opportuna sperimentazione. Si tratta, in pratica, di un’opzione presente nella pagina prodotto che consente di prenotare la propria unità. A seguito dell’invio delle richiesta, lo store ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Approfittare dellaPS5 suè proprio un terno a lotto, come nel caso pure di quella delle console Xbox. La scarsa presenza di scorte dei dispositivi costringe i potenziali acquirenti a flash sale spesso deludenti. Eppure qualcosa stando in questi giorni, con l’avvio di unper ladi un esemplare del device tanto desiderato. Parliamo die per questo motivo dobbiamo subito dire che la nuova possibilità d’acquisto sta riguardando gli Stati Uniti. Ciò significa che la stessa novità dovrebbe giungere anche da noi, anche se dopo l’opportuna sperimentazione. Si tratta, in pratica, di un’opzione presente nella pagina prodotto che consente di prenotare la propria unità. A seguito dell’invio delle richiesta, lo store ...

