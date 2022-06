Borsa: Europa sale con Cina, spread in calo in attesa Bce (Di lunedì 6 giugno 2022) Piazza Affari prosegue tonica a metà seduta, in linea con le altre Borse europee, con gli investitori rinfrancati dall'allentamento delle misure di contenimento contro il Covid in Cina. Il listino ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Piazza Affari prosegue tonica a metà seduta, in linea con le altre Borse europee, con gli investitori rinfrancati dall'allentamento delle misure di contenimento contro il Covid in. Il listino ...

