Benedetto-DelFes Avellino | avanti insieme | ufficiale per il rinnovo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Giovannie la, ancora. Il coach reggino, dopo aver guidato la barca biancoverde nel porto della salvezza rinnova per i prossimi due anni. Ecco la notadel club: “L’ASDè lieta di comunicare l’accordo con coach Giovanni. Classe 1965 ed originario di Reggio Calabria, l’allenatore ha sottoscritto con il club avellinese un contratto di durata biennale. Tecnico esperto della categoria, è stato agli albori della sua carriera anche vice di coach Charlie Recalcati. Si è fatto apprezzare per esperienze importanti in tutto lo stivale ed ha ottenuto risultati eccezionali coronati con la promozione in A2 a Latina (2009), Trapani (2011), Matera (2013) e Cento ...

