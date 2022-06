Account fake e spam su Twitter, Musk: «La società cerca di offuscare e confondere, è una violazione dell’accordo» (Di lunedì 6 giugno 2022) Elon Musk ha di nuovo chiesto a Twitter di condividere con lui i dati su come la società ha calcolato il numero di Account fake e spam, dichiarando che non farlo sarebbe una violazione dell’accordo sulla compravendita del social network annunciata lo scorso 14 aprile. In una lettera inviata alla Security and Exchange Commission (Sec – L’organo federale statunitense che vigila sula borsa valori) si legge: «Twitter ha rifiutato di fornire le informazioni ripetutamente richieste da Musk dal 9 maggio per facilitare la sua valutazione sugli Account spam o fake della piattaforma. L’ultima offerta di Twitter di offrire dettagli sulle metodologie che usa è ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Elonha di nuovo chiesto adi condividere con lui i dati su come laha calcolato il numero di, dichiarando che non farlo sarebbe unasulla compravendita del social network annunciata lo scorso 14 aprile. In una lettera inviata alla Security and Exchange Commission (Sec – L’organo federale statunitense che vigila sula borsa valori) si legge: «ha rifiutato di fornire le informazioni ripetutamente richieste dadal 9 maggio per facilitare la sua valutazione suglidella piattaforma. L’ultima offerta didi offrire dettagli sulle metodologie che usa è ...

