Zverev | il post dopo l’infortunio | come sta

(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dalle prime visite mediche sembra che mi sia lacerato diversi legamenti laterali del piede destro”. Lo scrive su Instagram Alexanderil brutto infortunio durante la semifinale al Roland Garros contro Rafael Nadal. “Lunedì volerò in Germania per fare ulteriori esami e per determinare il modo migliore e più veloce per recuperare – scrive ancora – Voglio ringraziare tutti in tutto il mondo per i messaggi gentili che ho ricevuto da ieri (sabato, ndr)”. “Il vostro supporto significa molto per me in questo momento. Cercherò di tenervi aggiornati il più possibile sugli ulteriori sviluppi. Alla prossima, Roland Garros”, conclude il tennista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

