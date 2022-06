Zelensky, a Severodonetsk 'situazione estremamente difficile' (Di domenica 5 giugno 2022) Proseguono i combattimenti nelle strade di Severodonetsk, la città nell'Ucraina orientale dove la situazione rimane critica per le forze di Kiev di fronte ad un massiccio schieramento di truppe russe. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Proseguono i combattimenti nelle strade di, la città nell'Ucraina orientale dove larimane critica per le forze di Kiev di fronte ad un massiccio schieramento di truppe russe. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca rimuove il generale Dvornikov dal comando della guerra. Al suo posto sarebbe stato nominato il gene… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nel distretto di Mariupol i russi stanno imprigionando e sparando a volontari e funzionari ucraini che si… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra in Ucraina 'non avrà vincitori': lo afferma l'Onu nel centesimo giorno dell'invasione russa. 'L… - paoloigna1 : Al momento non ci sono fonti indipendenti che possano verificare l'andamento dei combattimenti a #Severodonetsk - 68Ferrazzi : RT @ChanceGardi: La deputata Maryana Bezuglaya del partito di Zelensky, che ha fatto uno stage al Dipartimento di Stato USA, ha proposto la… -