TIM, l'a.d. Labriola: «Addio a DAZN? No!» (Di domenica 5 giugno 2022) L'a.d. di TIM Labriola ha smentito il possibile Addio dell'azienda a DAZN per i diritti della Serie A Nelle ultime settimane, si è vociferato con insistenza della possibile separazione tra TIM e DAZN per i diritti della Serie A. Le due aziende sono in collaborazione per trasmettere il campionato italiano, ma la società di telecomunicazioni stava pensando di dire Addio. Nel corso del Festival dell'Economia di Trento, però, l'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola ha smentito queste voci. Alla domanda sulla possibile separazione ha risposto con un secco «No!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

