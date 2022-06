Superbonus: Conte, 'attaccano misura ma ora da fanalino coda primi in Ue su edilizia' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Giuseppe Conte nel corso di alcune iniziative elettorali ha incontrato il presidente Ance Campania, Luigi della Gatta, che ha ringraziato il leader M5S per "l'impegno sul Superbonus". misura su cui Conte ha sottolineato come sia "in corso un incredibile attacco concentrico. Eravamo fanalino di coda dell'edilizia, ora siamo i primi in Europa. È una misura di crescita economica e sostenibilità ambientale". Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Giuseppenel corso di alcune iniziative elettorali ha incontrato il presidente Ance Campania, Luigi della Gatta, che ha ringraziato il leader M5S per "l'impegno sul".su cuiha sottolineato come sia "in corso un incredibile attacco concentrico. Eravamodidell', ora siamo iin Europa. È unadi crescita economica e sostenibilità ambientale".

