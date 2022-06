(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) –, ex portiere della Juventus, verrà sottopostoad una. “papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa”, scrive sui social Andrea, figlio dell’ex calciatori.è ricoverato dal 23 aprile per un’emorragia cerebrale. Circa 2 settimane fa, il paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirurgia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Marcello742 : RT @morenoAlmare: Tacconi domani sarà operato ancora. Il figlio Andrea: «Supererà anche questa» - zazoomblog : Ultime Notizie – Stefano Tacconi domani nuova operazione - #Ultime #Notizie #Stefano #Tacconi - lifestyleblogit : Stefano Tacconi, domani nuova operazione - - lanzillottaserg : Nuovo intervento chirurgico per Stefano Tacconi - DanyRoss70 : RT @morenoAlmare: Tacconi domani sarà operato ancora. Il figlio Andrea: «Supererà anche questa» -

L'annuncio del figlio: "Supererà anche questa", ex portiere della Juventus, verrà sottoposto domani ad una nuova operazione. "Domani papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa", scrive sui social ...di Redazione Sport Lo annuncia il figlio Andrea sui social: "Supererà anche questa". L'ex portiere della Juventus aveva avuto un'aneurisma il 23 aprile Domani , lunedì 6 giugno,, l'ex portiere della Juventus ricoverato da 6 settimane all'ospedale di Alessandria, "verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa". Lo scrive il figlio ...«Carissimo Stefano Tacconi, siamo un gruppo di amici di fede nerazzurra. Ti stimiamo come persona, come uomo e come grande campione! Tutti d'accordo ti mandiamo un fortissimo abbraccio; come facciamo ...Nella giornata di domani, l’ex calciatore della Juventus Stefano Tacconi, ricoverato da ormai sei settimane all’ospedale di Alessandria, in seguito a un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma il ...