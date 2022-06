Sabatini rammaricato | “Ai tempi della Roma litigai a sangue con Raiola | vi spiego”

(Di domenica 5 giugno 2022) Walter, ex direttore sportivoSalernitana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del CorriereSera. Il motivodisputa è stata la decisione di Iervolino di non commissionare un milione di euro e non accontentare i tre procuratori, due stranieri ed un intermediario italiano, di Mamadou Coulibaly. “Ho avuto scontri tremendi con agenti che esageravano. Ma, per esempio, mi rimprovero ancora quando aicon il povero, perché venne a chiedermi una commissione di 4 milioni su un giovanissimo Pogba. Ci insultammo a vicenda, oggi mi rammarico invece molto e sono convinto di aver fatto una cavolata colossale, perché quella era sì un’operazione eticamente ...

Advertising

AreaNapoli.it

per i tre punti non arrivati per la sua Salernitana il mister granata Davide Nicola ai ...mea culpa Non parlerei di fallimento. La squadra produce, gioca, lotta. Noi avremo sempre ... Sabatini: 'Mi dispiace, Salerno mi ama. Da dove ripartirò Mi cercheranno in tanti' «Sono cose di calcio, niente di importante. Con un arrivederci e buona fortuna Colgo l'occasione per salutare tutta la gente di Salerno che non rivedrò e mi dispiace molto'. Walter Sabatini, ai microf ...Walter Sabatini ha parlato del suo addio alla Salernitana soffermandosi ... Il dirigente sportivo è apparso molto rammaricato per come è andata a finire tra lui e la dirigenza granata. Dopo la ...