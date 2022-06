Sabatini | “Il mio addio a Salerno è figlio di un equivoco | ora sogno la Champions”

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Walterè tornato sul suo divorzio con la Salernitana e lo ha fatto attraverso le colonne del Corriere della Sera. “E’ come aver imbrattato una tela di Caravaggio – dice – ma non è certo qualche schizzo di fango a sminuire un’opera d’arte”, ha dichiarato. Le sue parole: Salvezza – “La cosa di cui vado più fiero è aver riportato gioia a una città intera. Questa esperienza ha sublimato la mia vita sportiva e professionale. Lascio un monolite, merito dell’allenatore e dei giocatori. Oggi ac’è un gruppo pronto a dare battaglia contro chiunque. Naturalmente va integrato, migliorato e corretto. Spero che non venga disintegrato”. Divorzio – “La mia separazione dalla Salernitana è stata figlia di un. Nel caso di Coulibaly, assurto agli onori delle cronache, ...

