Ruffini Fisco | «Regole semplici per ridurre il prelievo | un fisco complicato scoraggia gli onesti»

fattoquotidiano : Furbetti del fisco. Il centrodestra contrario all’incrocio dei dati tra la super anagrafe dei conti correnti e l’an… - sole24ore : Ruffini: «19 milioni di italiani hanno debiti con il fisco. Bene i correttivi al superbonus» - ontoxy : RT @fattoquotidiano: Furbetti del fisco. Il centrodestra contrario all’incrocio dei dati tra la super anagrafe dei conti correnti e l’anagr… - geldy63 : Non lo conosco, ma così ad occhio e croce questo Ruffini è dei 5stelle, parla senza dire una mazza. - nonmiscrivere8 : RT @sole24ore: Ruffini: «19 milioni di italiani hanno debiti con il fisco. Bene i correttivi al superbonus» -

ribadisce il dato dei " 19 milioni di italiani che hanno debiti col", spiegando però che "non ha senso pensare al carcere, sarebbe invece più opportuno continuare a dare loro la ...Ci sono i presupposti per la riforma delha detto la sua anche sulla riforma delall'esame del Parlamento. "Adesso la riforma fiscale è sentita come esigenza da tutti, dai ...“Il patto fiscale è il mezzo che ha una moderna democrazia per fare in modo che tutti i cittadini contribuiscano a sostenere il costo dei ...di Carmine Di Filippo. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, chiama evasore chi non ha pagato tasse su importi dichiarati o multe. Risulta per caso conteggiato anche lui, per ...