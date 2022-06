Processo Depp-Heard: È sorprendente vedere un verdetto che favorisca un uomo con tale foggia (Di domenica 5 giugno 2022) Il notissimo attore ha vinto la sua causa contro Amber Heard, per 15 milioni di dollari. La decisione della giuria segna un gravoso indebolimento del movimento MeToo, movimento di denuncia di molestie e abusi sessuali. La giuria formata da cinque uomini e due donne si è riunita per decidere la sorte di due Stelle, ex coniugi… Ma cosa avrebbe dovuto decidere in realtà? Beh, decisamente una storia venale, basata principalmente sul Dio denaro, un copione da milioni e milioni di dollari. Johnny Depp ha denunciato Amber Heard per diffamazione, a causa di un editoriale pubblicato sul Washington Post nel 2018, in cui veniva presentato come un personaggio pubblico che commetteva abitualmente violenza domestica. Depp sosteneva che il contenuto di questo articolo, aveva danneggiato la sua reputazione, lo aveva privato di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 giugno 2022) Il notissimo attore ha vinto la sua causa contro Amber, per 15 milioni di dollari. La decisione della giuria segna un gravoso indebolimento del movimento MeToo, movimento di denuncia di molestie e abusi sessuali. La giuria formata da cinque uomini e due donne si è riunita per decidere la sorte di due Stelle, ex coniugi… Ma cosa avrebbe dovuto decidere in realtà? Beh, decisamente una storia venale, basata principalmente sul Dio denaro, un copione da milioni e milioni di dollari. Johnnyha denunciato Amberper diffamazione, a causa di un editoriale pubblicato sul Washington Post nel 2018, in cui veniva presentato come un personaggio pubblico che commetteva abitualmente violenza domestica.sosteneva che il contenuto di questo articolo, aveva danneggiato la sua reputazione, lo aveva privato di ...

