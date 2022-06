Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2022: vince Quartararo, 5° Aleix Espargaró con errore clamoroso e ritiri per Bagnaia e Bastianini (Di domenica 5 giugno 2022) E’ calato il sipario sul nono round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Montmeló, in Catalogna, abbiamo assistito a una gara molto interessante. Come ci si aspettava, le temperature alte e il degrado delle gomme sono stati tra i fattori che più di altri hanno fatto la differenza nella gestione della corsa odierna. Il circuito iberico non ha offerto tanto grip ai piloti che per questo hanno dovuto fare di necessità virtù. Un layout su cui c’era un po’ di tutto: dalle curve veloci alle curve lente, con cambi di direzione rapidi. Secondo i dati Brembo, in ogni giro del giro del Circuit de Barcelona-Catalunya i piloti hanno usato i freni 10 volte per un totale di poco inferiore ai 34 secondi, equivalenti al 34% della durata della gara, esercitando un carico sulla leva del freno di 48 kg. Delle dieci frenate del circuito catalano, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) E’ calato il sipario sul nono round del Mondialedi. Sul circuito di Montmeló, in, abbiamo assistito a una gara molto interessante. Come ci si aspettava, le temperature alte e il degrado delle gomme sono stati tra i fattori che più di altri hanno fatto la differenza nella gestione della corsa odierna. Il circuito iberico non ha offerto tanto grip ai piloti che per questo hanno dovuto fare di necessità virtù. Un layout su cui c’era un po’ di tutto: dalle curve veloci alle curve lente, con cambi di direzione rapidi. Secondo i dati Brembo, in ogni giro del giro del Circuit de Barcelona-Catalunya i piloti hanno usato i freni 10 volte per un totale di poco inferiore ai 34 secondi, equivalenti al 34% della durata della gara, esercitando un carico sulla leva del freno di 48 kg. Delle dieci frenate del circuito catalano, ...

