Non lasciatevi scappare il Samsung Galaxy Watch4 oggi su Amazon (Di domenica 5 giugno 2022) Se siete in cerca di un nuovissimo smartwatch, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, non fatevi scappare l’interessante Samsung Galaxy Watch 4 (con cassa da 44mm), disponibile su Amazon ad un’incredibile sconto pari al 38%. Il dispositivo, infatti, è venduto e spedito dall’e-commerce al prezzo di soli 185,99 euro (invece di 299 euro di listino), nel colore verde e versione italiana. Vi è, inoltre, la possibilità di acquistarlo risparmiando con un usato ed in buone condizioni al prezzo di 161,12 euro. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche di questo fantastico orologio smart del colosso sudcoreano. Il Samsung Galaxy Watch4 presenta un display Super AMOLED da 1,4 pollici, con due pulsanti fisici ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Se siete in cerca di un nuovissimo smartwatch, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, non fatevil’interessanteWatch 4 (con cassa da 44mm), disponibile suad un’incredibile sconto pari al 38%. Il dispositivo, infatti, è venduto e spedito dall’e-commerce al prezzo di soli 185,99 euro (invece di 299 euro di listino), nel colore verde e versione italiana. Vi è, inoltre, la possibilità di acquistarlo risparmiando con un usato ed in buone condizioni al prezzo di 161,12 euro. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche di questo fantastico orologio smart del colosso sudcoreano. Ilpresenta un display Super AMOLED da 1,4 pollici, con due pulsanti fisici ...

Advertising

AntonioSsminute : RT @BlackMa42941320: Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di quel che poteva essere. Non poteva nient'altro, altrimenti lo sarebbe stat… - io63128 : RT @BlackMa42941320: Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di quel che poteva essere. Non poteva nient'altro, altrimenti lo sarebbe stat… - BlackMa42941320 : Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di quel che poteva essere. Non poteva nient'altro, altrimenti lo sarebbe s… - antonel69320133 : RT @Alexia30559: Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di quel che poteva essere....Non poteva essere nient'altro...altrimenti lo sarebb… - FedericoCiacca3 : RT @sermel2014: Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori,accendi il fuoco del tuo amore. Non lasciatevi“anestetizzare” il… -