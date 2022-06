Nigeria, strage in una chiesa cattolica: “Cinquanta morti: tra le vittime anche diversi bambini” (Di domenica 5 giugno 2022) Alcuni uomini armati hanno fatto irruzione dentro una chiesa cattolica nel sudovest della Nigeria, nello stato di Ondo, e hanno aperto il fuoco contro i fedeli. Secondo il quotidiano di Lagos, The Nation Newspaper, sono almeno 50 le vittime, tra cui anche donne e bambini nella città di Owo. diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Il commando ha anche fatto uso di esplosivi, stando a una prima ricostruzione. Un deputato locale, Ogunmolasuyi Oluwole, ha raccontato che il gruppo ha sparato nella chiesa di San Francesco, mentre le persone erano riunite per la domenica di Pentecoste. Il commando ha rapito un sacerdote e alcuni fedeli secondo quanto riporta la Bbc online che cita alcuni testimoni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Alcuni uomini armati hanno fatto irruzione dentro unanel sudovest della, nello stato di Ondo, e hanno aperto il fuoco contro i fedeli. Secondo il quotidiano di Lagos, The Nation Newspaper, sono almeno 50 le, tra cuidonne enella città di Owo.i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Il commando hafatto uso di esplosivi, stando a una prima ricostruzione. Un deputato locale, Ogunmolasuyi Oluwole, ha raccontato che il gruppo ha sparato nelladi San Francesco, mentre le persone erano riunite per la domenica di Pentecoste. Il commando ha rapito un sacerdote e alcuni fedeli secondo quanto riporta la Bbc online che cita alcuni testimoni. ...

