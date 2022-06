Nigeria, spari dentro chiesa: almeno 50 morti tra cui bimbi. Nessun rapimento (Di domenica 5 giugno 2022) Uomini armati hanno aperto il fuoco contro i fedeli dentro una chiesa cattolica nel sudovest della Nigeria uccidendo almeno 50 persone, tra cui diversi bambini. Lo riferiscono diversi media locali. ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 5 giugno 2022) Uomini armati hanno aperto il fuoco contro i fedeliunacattolica nel sudovest dellauccidendo50 persone, tra cui diversi bambini. Lo riferiscono diversi media locali. ...

