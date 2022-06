Nadal leggenda

(Di domenica 5 giugno 2022) Vince per la quattordicesima volta al Roland Garros in quattordici finali disputate. A 36 anni. Nessuno come lui

Advertising

angelomangiante : Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60… - EnricoTurcato : 14 vittorie su 14 finali al #RolandGarros Contro 8 avversari diversi Dal 2005 al 2022 22 Slam vinti (31 finali) Og… - Eurosport_IT : A Parigi c'è spazio per una sola leggenda: quella è ???????? ?????????? ?????? #DjokovicNadal | #Nadal | #RolandGarros |… - mjal3nzi98 : RT @angelomangiante: Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60 mo… - MiaomiaoCh : RT @angelomangiante: Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60 mo… -

Laamericana ha poi concluso: 'Inoltre, dovrebbe essere permesso di indossare lo stesso ...dal Roland Garros 'Il tennis non è intrattenimento' - Mats Wilander risponde a Toni'Sembra ...Solo posti in piedi per la conferenza stampa di Rafa: trionfatore o sconfitto, nulla toglierebbe o aggiungerebbe alla sua personaleTennis | Featured, Roland Garros | Rafael Nadal ha vinto il quattordicesimo titolo al Roland Garros. Lo spagnolo in finale ha battuto il norvegese Casper Ruud, nel loro primo confronto ...PARIGI (Francia) - Rafael Nadal vice l'edizione 2022 del Roland Garros, il 14° (su 14 finali) nonché il suo slam numero 22 in carriera! Lo spagnolo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud (numer ...