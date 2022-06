Malore improvviso, Giacomo muore a 25 anni: era un calciatore della Serenissima (Di domenica 5 giugno 2022) Giacomo Gorenszach è morto il 2 giugno, a soli 25 anni, a causa di un Malore improvviso. Era nato il 24 ottobre del 1996. A nulla è servita l’immediata corsa in ospedale per tentare di salvargli la vita. Originario di Azzida, frazione di San Pietro al Natisone (Udine), da qualche tempo si era stabilito, assieme alla fidanzata, a Bolzano di San Giovanni al Natisone. Lavorava in un’azienda operante nel settore tecnico e giocava a calcio nella Serenissima, squadra di Pradamano. L'articolo proviene da Corriere. Leggi su blog.libero (Di domenica 5 giugno 2022)Gorenszach è morto il 2 giugno, a soli 25, a causa di un. Era nato il 24 ottobre del 1996. A nulla è servita l’immediata corsa in ospedale per tentare di salvargli la vita. Originario di Azzida, frazione di San Pietro al Natisone (Udine), da qualche tempo si era stabilito, assieme alla fidanzata, a Bolzano di San Gioval Natisone. Lavorava in un’azienda operante nel settore tecnico e giocava a calcio nella, squadra di Pradamano. L'articolo proviene da Corriere.

