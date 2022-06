L'arte di essere Raffaellà Carrà in 10 regole fondamentali (Di domenica 5 giugno 2022) Proviamo a chiudere gli occhi e ricordarci cosa stavamo facendo lo scorso 5 luglio, quando nel bel mezzo di una banale giornata estiva la notizia della morte di Raffaellà Carrà ha attraversato l'Italia come una scossa collettiva. Qualcuno di noi sarà stato in ufficio, e avrà iniziato a spargere la voce tra i colleghi, passando di scrivania in scrivania accompagnato da una ola di «Ma va'!», di «Impossibile, sarà una bufala». Qualcuno sarà stato sdraiato in riva al mare e avrà origliato l'annuncio dal vicino di ombrellone, correndo a verificare con il proprio smartphone. Qualcuno si sarà fermato nel bel mezzo della campagna toscana, accostando l'auto e iniziando a saltare di stazione radio in stazione radio alla ricerca di una smentita che però non arrivava. Qualcuno avrà pianto, qualcuno avrà chiamato i propri genitori. Di fatto tutti siamo rimasti di ... Leggi su gqitalia (Di domenica 5 giugno 2022) Proviamo a chiudere gli occhi e ricordarci cosa stavamo facendo lo scorso 5 luglio, quando nel bel mezzo di una banale giornata estiva la notizia della morte diha attraversato l'Italia come una scossa collettiva. Qualcuno di noi sarà stato in ufficio, e avrà iniziato a spargere la voce tra i colleghi, passando di scrivania in scrivania accompagnato da una ola di «Ma va'!», di «Impossibile, sarà una bufala». Qualcuno sarà stato sdraiato in riva al mare e avrà origliato l'annuncio dal vicino di ombrellone, correndo a verificare con il proprio smartphone. Qualcuno si sarà fermato nel bel mezzo della campagna toscana, accostando l'auto e iniziando a saltare di stazione radio in stazione radio alla ricerca di una smentita che però non arrivava. Qualcuno avrà pianto, qualcuno avrà chiamato i propri genitori. Di fatto tutti siamo rimasti di ...

