La mossa segreta di Renzi per spiazzare Conte e Letta (Di domenica 5 giugno 2022) Da rottamatore a mostro. Quale diavoleria ha in mente Matteo Renzi, dopo che il suo libro vola nelle classifiche dei più venduti, grazie anche a presentazioni spettacolo che riempiono le piazze? Tuttavia i piazzamenti letterari a Renzi interessano meno di quelli politici: l’ex rottamatore sa di dover dare una svolta iniziando proprio dalla sua “Italia Viva” e arrivando persino a valutare se rifondarla facendosi anche un po’ da parte. Potrebbe essere un modo per intestarsi un più ampio movimento che raduni garantisti e riformisti di ogni schieramento facendo così dimenticare che fu lui a bocciare i provvedimenti di grazia proposti da Giorgio Napolitano o a far dimettere ministri innocenti come Maurizio Lupi. Una mossa che metterebbe nell’angolo i neo-giustizialisti alla Enrico Letta e Giuseppe Conte, in ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 5 giugno 2022) Da rottamatore a mostro. Quale diavoleria ha in mente Matteo, dopo che il suo libro vola nelle classifiche dei più venduti, grazie anche a presentazioni spettacolo che riempiono le piazze? Tuttavia i piazzamenti letterari ainteressano meno di quelli politici: l’ex rottamatore sa di dover dare una svolta iniziando proprio dalla sua “Italia Viva” e arrivando persino a valutare se rifondarla facendosi anche un po’ da parte. Potrebbe essere un modo per intestarsi un più ampio movimento che raduni garantisti e riformisti di ogni schieramento facendo così dimenticare che fu lui a bocciare i provvedimenti di grazia proposti da Giorgio Napolitano o a far dimettere ministri innocenti come Maurizio Lupi. Unache metterebbe nell’angolo i neo-giustizialisti alla Enricoe Giuseppe, in ...

NicolaPorro : Da rottamatore a mostro. Ecco la diavoleria che ha in mente #MatteoRenzi. Ci dice tutto il nostro Bisignani... ?? - gab240899 : @costhra a parte che qua porsche si rivolge a kinn senza usare l'appellativo 'khun', come sputtanare la loro 'relaz… - enzoprimerano27 : @eaglesinthewind Quando vinse in usa dove si fece scavalcare e sembrava battuto poi Gianpaolo fece la mossa segreta… - ilmagnagatti : @LengoCotto @tempoweb Gli hanno fatto una mossa segreta di Hokuto. Putin è già morto ma ancora non lo sa. -