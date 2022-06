Juventus su Koulibaly: affare complesso, ci sono già le alternative (Di domenica 5 giugno 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora da decifrare. Il Napoli vorrebbe trattenerlo ancora a lungo ma la politica di ridimensionamento del tetto ingaggi tiene in forte dubbio la permanenza del centrale senegalese che, dalla prossima stagione, dovrebbe anche indossare la fascia da capitano. Nelle ultime settimane si è parlato di un orte interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly dopo l’addio di Giorgio Chiellini. Il club bianconero è alla ricerca di un nuovo leader difensivo e sta pensando al classe ’91. Koulibaly (Getty Images)Juventus su Koulibaly: affare complesso, le alternative La Juventus studia il colpo Kalidou Koulibaly dal Napoli. I bianconeri vorrebbero provare un altro ‘scippo’ ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Il futuro di Kalidouè ancora da decifrare. Il Napoli vorrebbe trattenerlo ancora a lungo ma la politica di ridimensionamento del tetto ingaggi tiene in forte dubbio la permanenza del centrale senegalese che, dalla prossima stagione, dovrebbe anche indossare la fascia da capitano. Nelle ultime settimane si è parlato di un orte interesse dellaper Kalidoudopo l’addio di Giorgio Chiellini. Il club bianconero è alla ricerca di un nuovo leader difensivo e sta pensando al classe ’91.(Getty Images)su, leLastudia il colpo Kalidoudal Napoli. I bianconeri vorrebbero provare un altro ‘scippo’ ...

