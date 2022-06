Giubileo di platino | la Regina Elisabetta saluta i sudditi dal balcone | folla esulta

Advertising

RaiNews : La #ReginaElisabetta ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso #Paddington, l… - Tg3web : Ultima giornata di festeggiamenti nel Regno Unito per il Giubileo di platino di Elisabetta. Ieri sera il grande con… - RaiNews : Ultimo giorno di festa per i 70 anni sul trono della regina Elisabetta. Oltre al pranzo collettivo, il momento clou… - Agenzia_Italia : ?? Tutte le faccette del principe George durante il Giubileo di Platino della nonna Elisabetta ???? ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: A LONDRA - Giubileo di Platino, la regina Elisabetta saluta dal balcone la folla in festa -

Una folla immensa ha salutato i 70 anni di regno di Elisabetta II. E lei ringrazia con una apparizione dal balcone di Buckingham ...E mai come a questodii protagonisti sono stati i più piccoli (dal terzo in linea di successione, George dopo William e Carlo) all'ultimogenito di Kate, il piccolo Louis, per la ...La regina Elisabetta II si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per chiudere le celebrazioni del Giubileo di Platino dei suoi 70 anni sul trono, accolta dall'ovazione di una piazza stracolma ...I reali assistono al corteo. Elisabetta II assente per un "malessere"