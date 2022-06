Esplosione in un deposito in Bangladesh: 38 morti e 300 feriti. “Scoppio simile a quello di Beirut. Non si esclude atto di sabotaggio” (Di domenica 5 giugno 2022) Sono almeno 38 le persone rimaste uccise da una Esplosione in un deposito privato con migliaia di container vicino al più grande porto del Bangladesh, Chittagong, nel sud-est. Circa 300 i feriti, stando all’ultimo aggiornamento reso noto dal capo dei medici della regione, Elias Chowdhury. Tra questi, molti hanno avuto mani o gambe mozzate e almeno tre persone hanno subito ustioni su oltre il 65% del corpo e sono state trasferite in un ospedale militare. La deflagrazione è stata provocata da un incendio scoppiato intorno alle 21.20 di alcuni container che contenevano sostanze chimiche altamente infiammabili, incluso del perossido di idrogeno. “L’entità dell’Esplosione non è inferiore a quella che abbiamo visto a Beirut in Libano alcuni anni fa“, ha sottolineato il portavoce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Sono almeno 38 le persone rimaste uccise da unain unprivato con migliaia di container vicino al più grande porto del, Chittagong, nel sud-est. Circa 300 i, stando all’ultimo aggiornamento reso noto dal capo dei medici della regione, Elias Chowdhury. Tra questi, molti hanno avuto mani o gambe mozzate e almeno tre persone hanno subito ustioni su oltre il 65% del corpo e sono state trasferite in un ospedale militare. La deflagrazione è stata provocata da un incendio scoppiato intorno alle 21.20 di alcuni container che contenevano sostanze chimiche altamente infiammabili, incluso del perossido di idrogeno. “L’entità dell’non è inferiore a quella che abbiamo visto ain Libano alcuni anni fa“, ha sottolineato il portavoce ...

Advertising

BreakingItalyNe : BANGLADESH: Esplosione in un deposito di container a Sitakunda nel distretto di Chittagong: Almeno 16 morti e 150 f… - iltirreno : DAL MONDO: LA TRAGEDIA - È accaduto a seguito di un incendio. - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Esplosione in un deposito di container in Bangladesh: 34 morti sono, oltre 300 feriti - codeghino10 : RT @qn_giorno: #Esplosione in deposito container nel #Bangladesh almeno 25 morti e 450 feriti - leggoit : Esplosione choc nel deposito container in Bangladesh, almeno 34 morti e più di 300 feriti -