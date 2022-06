Ecco come Abramovich sta umiliando l'Europa: soldi e sanzioni, la verità che non vi raccontano (Di domenica 5 giugno 2022) Non solo Abramovich, il Tribunale dell'Unione Europa comunica che gli uomini d'affari che hanno fatto ricorso al blocco dei loro beni deciso da Bruxelles nei mesi scorsi sono più di venti e molti altri potrebbero seguire. Tra loro ci sono anche Mikhail Fridman, oligarca russo nato in Ucraina con un patrimonio stimato di oltre 12 miliardi di dollari, considerato molto vicino a Putin ma dichiaratamente contrario alla guerra, e il banchiere nonché politico russo Peter Aven il cui patrimonio è stimato in 4,4 miliardi di dollari. Le persone sanzionate direttamente dalla Ue sono oltre 1100 per un totale di 29,5 miliardi di euro, e il Tribunale Ue teme di dover far fronte a un'ondata di cause tali da bloccare o rallentare considerevolmente la normale amministrazione della corte stessa. IL CASO MUBARAK L'idea del ricorso peraltro non è campata per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Non solo, il Tribunale dell'Unionecomunica che gli uomini d'affari che hanno fatto ricorso al blocco dei loro beni deciso da Bruxelles nei mesi scorsi sono più di venti e molti altri potrebbero seguire. Tra loro ci sono anche Mikhail Fridman, oligarca russo nato in Ucraina con un patrimonio stimato di oltre 12 miliardi di dollari, considerato molto vicino a Putin ma dichiaratamente contrario alla guerra, e il banchiere nonché politico russo Peter Aven il cui patrimonio è stimato in 4,4 miliardi di dollari. Le persone sanzionate direttamente dalla Ue sono oltre 1100 per un totale di 29,5 miliardi di euro, e il Tribunale Ue teme di dover far fronte a un'ondata di cause tali da bloccare o rallentare considerevolmente la normale amministrazione della corte stessa. IL CASO MUBARAK L'idea del ricorso peraltro non è campata per ...

