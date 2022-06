**D-day: Bossi, 'popoli combatteranno sempre per libertà e democrazia e vinceranno'** (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Lo Sbarco in Normandia il 6 giugno del 1944 è la dimostrazione più evidente che alla fine la democrazia e la libertà vincono”. Così il senatore Umberto Bossi nell'anniversario del D-Day. “Anche Mussolini e Hitler sono caduti”, ha proseguito Bossi. “Esprimo la mia gratitudine agli americani in occasione dell'anniversario dello Sbarco in Normandia per averci liberati dal nazifascismo. Ho coscienza - ha concluso Bossi - che i popoli combatteranno sempre per la libertà e la democrazia e vinceranno”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Lo Sbarco in Normandia il 6 giugno del 1944 è la dimostrazione più evidente che alla fine lae lavincono”. Così il senatore Umbertonell'anniversario del D-Day. “Anche Mussolini e Hitler sono caduti”, ha proseguito. “Esprimo la mia gratitudine agli americani in occasione dell'anniversario dello Sbarco in Normandia per averci liberati dal nazifascismo. Ho coscienza - ha concluso- che iper lae la”.

