Bonus sport 2022: cos’è, come richiederlo e a chi spetta (Di domenica 5 giugno 2022) Bonus sport 2022: di cosa si tratta, come fare per richiederlo e a chi spetta la misura approvata in Legge di Bilancio dal Governo? Bonus sport 2022: cos’è e a chi spetta Il Bonus sport 2022 è un credito d’imposta che è stato destinato a sostenere le imprese che hanno messo in atto opere di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. L’agevolazione avrà validità fino alla fine dell’anno in corso di svolgimento, secondo quanto previsto dall’ultima Legge di Bilancio approvata dal Governo italiano. La misura è rivolta a tutte le società che hanno investito non solo in interventi di manutenzione e di restauro di impianti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 5 giugno 2022): di cosa si tratta,fare pere a chila misura approvata in Legge di Bilancio dal Governo?e a chiIlè un credito d’imposta che è stato destinato a sostenere le imprese che hanno messo in atto opere di ristrutturazione di impiantiivi pubblici. L’agevolazione avrà validità fino alla fine dell’anno in corso di svolgimento, secondo quanto previsto dall’ultima Legge di Bilancio approvata dal Governo italiano. La misura è rivolta a tutte le società che hanno investito non solo in interventi di manutenzione e di restauro di impianti ...

