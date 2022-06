Bastoni al Tottenham, l’Inter ha fissato il prezzo: il sostituto è un argentino! (Di domenica 5 giugno 2022) La situazione finanziaria dell’Inter, è risaputo ormai, non è delle più floride. Il club ha bisogno di autosostenersi e per questo dovrà, molto probabilmente, rinunciare a uno dei pezzi pregiati della rosa di Simone Inzaghi. Il giocatore maggior indiziato a dire addio ai nerazzurri è Alessandro Bastoni. Il centrale classe ’99 dovrebbe dunque essere sacrificato per far quadrare i conti dell’Inter, ma soltanto a fronte di un’offerta davvero importante. FOTO: Getty – Bastoni Inter A richiedere il calciatore è il Tottenham di Antonio Conte, ovvero il tecnico che l’ha lanciato proprio ai tempi dell’Inter. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il prezzo fissato da Marotta per la cessione del forte difensore è di ben 70 milioni di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) La situazione finanziaria del, è risaputo ormai, non è delle più floride. Il club ha bisogno di autosostenersi e per questo dovrà, molto probabilmente, rinunciare a uno dei pezzi pregiati della rosa di Simone Inzaghi. Il giocatore maggior indiziato a dire addio ai nerazzurri è Alessandro. Il centrale classe ’99 dovrebbe dunque essere sacrificato per far quadrare i conti del, ma soltanto a fronte di un’offerta davvero importante. FOTO: Getty –Inter A richiedere il calciatore è ildi Antonio Conte, ovvero il tecnico che l’ha lanciato proprio ai tempi del. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ilda Marotta per la cessione del forte difensore è di ben 70 milioni di ...

Advertising

FBiasin : L’agente di #Bastoni a Sportitalia ha fatto intendere che #Bastoni verrà invitato ad accettare la corte del… - noalangismo : RT @Lowandoski85: Se il Tottenham del dott.Paratici dovesse prendere Bremer e abbandonare la pista Bastoni, l' @Inter non avrà la possibili… - infoitsport : Bremer l’alternativa a Bastoni per il Tottenham e sarebbe pronto un bel gruzzoletto per il Torino - calciomercatopp : Tottenham su Bastoni: l'Inter chiede 70 milioni. E pensa a Senesi come eventuale sostituto - Inter_1908___ : RT @fcin1908it: #Bastoni vuole restare all'Inter ma il suo agente ha fatto capire che non farà barricate se la società dovrà metterlo sul m… -