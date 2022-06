Antonino Spinalbese al GF Vip 7 | Belen Rodriguez non reagisce bene

(Di domenica 5 giugno 2022) Secondo un'indiscrezione dell'ultima ora,avrebbe accettato di diventare concorrente del GF Vip 7. La notizia, però, non sarebbe affatto piaciuta a, madre dell'unica figlia dell'ex hair stylist, oggi di professione fotografo.al GF Vip 7:non la prendeGiorni fa, un gossip piuttosto insistente sosteneva chefosse stato contattato da Alfonso Signorini per il GF Vip 7. Considerato il chiacchiericcio, l'ex hair stylist spezzino ha rotto il silenzio e ha ammesso di essere stato chiamato dalla produzione del reality più spiato d'Italia.non ha né confermato e né tantomeno smentito la ...

Advertising

andreastoolbox : #Antonino Spinalbese al GF Vip 7: la reazione di Belen - Quellochetutti1 : Antonino Spinalbese potrebbe essere un concorrente del Gf Vip: Belen si oppone ?? - infoitcultura : Gf Vip 7, Antonino Spinalbese nel cast? “Lo vogliono fortemente”, il rumor - infoitcultura : Antonino Spinalbese non è più single: la nuova fiamma dell'ex di Belen è una discussa protagonista di Pechino - ParliamoDiNews : Antonino Spinalbese e la reazione alla battuta di De Martino: come l`ha presa? #antonino #spinalbese #reazione… -

Yahoo Finanza

sembrerebbe pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione circola, ma come ha reagito Belen Rodriguez La nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe ...Dopo una corte serrata da parte di Alfonso Signorini ,avrebbe detto di sì al Grande Fratello Vip. Ad assicurare che l'ex compagno di Belen Rodriguez (i due hanno avuto una figlia, Luna Marì, lo scorso luglio) avrebbe accettato di ... Antonino Spinalbese potrebbe partecipare alla prossima edizione del GF Vip Oggi la storia tra Belen e Antonino è terminata e anche in maniera piuttosto brusca. Un tempo, però, le cose tra ...Secondo le ultime indiscrezioni Antonino Spinalbese farà parte del cast del GF Vip 7: arriva la reazione di Belen.