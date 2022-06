Amalfi, tutto pronto per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAmalfi (Salerno), 5 giugno 2022 Mille metri da Marmorata ad Atrani al cardiopalma: taglia il traguardo l’equipaggio misto di Genova, segue Pisa, terza Amalfi e quarta Venezia. Medaglia di bronzo ieri per la padrona di casa della 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, primo nel Mini Palio con equipaggio misto della storia. Una gara molto sentita e ricca di significato che ha trascinato sul belvedere di Atrani tantissimi spettatori, turisti italiani e stranieri, appassionati e che simbolicamente, al di là del risultato sportivo, ha elevato a vincitori i quattro equipaggi, simbolo di una nuova gara che scrive la storia della Regata. L’entusiasmo è tale che qualcuno ipotizza che nei prossimi anni, per questa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Salerno), 5 giugno 2022 Mille metri da Marmorata ad Atrani al cardiopalma: taglia il traguardo l’equipaggio misto di Genova, segue Pisa, terzae quarta Venezia. Medaglia di bronzo ieri per la padrona di casa della 66esimaStorica, primo nel Mini Palio con equipaggio misto della storia. Una gara molto sentita e ricca di significato che ha trascinato sul belvedere di Atrani tantissimi spettatori, turisti italiani e stranieri, appassionati e che simbolicamente, al di là del risultato sportivo, ha elevato a vincitori i quattro equipaggi, simbolo di una nuova gara che scrive la storia della. L’entusiasmo è tale che qualcuno ipotizza che nei prossimi anni, per questa ...

