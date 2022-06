Alfonso Signorini ricoverato in ospedale (Di domenica 5 giugno 2022) Prima di tuffarsi nella settima edizione del “Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini è stato ricoverato per qualche giorno all’ospedale San Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 5 giugno 2022) Prima di tuffarsi nella settima edizione del “Grande Fratello Vip”,è statoper qualche giorno all’San Perizona Magazine.

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha deciso: silurati ancora prima di entrare - zazoomblog : Alfonso Signorini ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta ora - #Alfonso #Signorini #ricoverato - zazoomblog : Alfonso Signorini ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta ora - #Alfonso #Signorini #ricoverato… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 7 Alfonso Signorini ha deciso: silurati ancora prima di entrare - #Grande #Fratello #Alfonso… - CRYSTALPLUT0 : @mjnqi @itboysanii me lo ricordavo diverso alfonso signorini -