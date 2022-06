Verde Pubblico a Salerno, duro attacco della consigliera Barbara Figliolia (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Non debbo più tacere ! Non posso più far finta di niente ! La mia coscienza di cittadina, di mamma, di dirigente scolastica che ha cuore la salute delle persone mi impone di gridare che occorre fare assolutamente qualcosa, come nei momenti di massimo allarme sociale”. Un attacco duro contro il degrado del Verde urbano quello a firma della consigliera comunale dei moderati Barbara Figliolia, preside del liceo scientifico Severi che, dopo il richiamo sulla stessa questione avvenuto nel suo consueto appuntamento di aggiornamento sulle attività regionali del presidente Vincenzo De Luca, ha deciso di uscire allo scoperto e chiedere anche lei un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’assessorato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Non debbo più tacere ! Non posso più far finta di niente ! La mia coscienza di cittadina, di mamma, di dirigente scolastica che ha cuore la salute delle persone mi impone di gridare che occorre fare assolutamente qualcosa, come nei momenti di massimo allarme sociale”. Uncontro il degrado delurbano quello a firmacomunale dei moderati, preside del liceo scientifico Severi che, dopo il richiamo sulla stessa questione avvenuto nel suo consueto appuntamento di aggiornamento sulle attività regionali del presidente Vincenzo De Luca, ha deciso di uscire allo scoperto e chiedere anche lei un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’assessorato ...

GRETA1SGARBO : RT @Wendy65872240: I parchi cittadini di #Roma assediati da pulci e zecche. Il non sufficiente sfalcio dell’erba e l’incuria del verde pub… - MariellaLoi : RT @Wendy65872240: I parchi cittadini di #Roma assediati da pulci e zecche. Il non sufficiente sfalcio dell’erba e l’incuria del verde pub… - stefano_dart : RT @canaledieci: A Ostia c'è il verde pubblico o il giallo pubblico? - PRCPadova : Ridurre il traffico in città è una priorità assoluta. Sul Mattino di Padova di questa mattina (03/06/2022) la prop… - FabioVaio : RT @Wendy65872240: I parchi cittadini di #Roma assediati da pulci e zecche. Il non sufficiente sfalcio dell’erba e l’incuria del verde pub… -