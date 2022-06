Advertising

napolimagazine : UFFICIALE - Carlos Tevez si ritira dal calcio giocato: 'Vorrei allenare' - apetrazzuolo : UFFICIALE - Carlos Tevez si ritira dal calcio giocato: 'Vorrei allenare' - francGuerrieri : RT @cmdotcom: UFFICIALE, #Tevez si ritira: 'Ho perso il mio più grande tifoso e gli stimoli. Ora voglio allenare' - cmdotcom : UFFICIALE, #Tevez si ritira: 'Ho perso il mio più grande tifoso e gli stimoli. Ora voglio allenare'… - iBomberDello00 : ??UFFICIALE: #Tevez si ritira dal calcio giocato -

Calciomercato.com

Il club, sul proprio sito, ha voluto ricordare i momenti più esaltanti dell'ultimo ... Vlahovic , in gol alla prima gara giocata con la maglia bianconera (come) e Dybala . Per l'...... dopo aver assistito allo Stadium al Derby d'Italia , ha prolungato la sua gita tra la Continassa e Vinovo visitando prima il Training Center, poi sedendosi in tribuna con tanto di giaccone... UFFICIALE, Tevez si ritira: 'Ho perso il mio più grande tifoso e gli stimoli. Ora voglio allenare' L'annuncio del ritiro dal calcio giocato di Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus Carlos Tevez ha annunciato ufficialmente, ai microfoni di una tv argentina, il suo addio al calcio giocato. L'ex ...Il club bianconero ha elencato i momenti più esaltanti vissuti nell'ultima stagione, elencando le similitudini con il passato ...