Ue | Gentiloni | «Dopo l’estate la proposta di riforma del patto di stabilità»

(Di sabato 4 giugno 2022) Al via la terza giornata del Festival dell’Economia di Trento, arrivato alla sua edizione numero diciassette, la prima con il nuovo format del Sole 24 Ore. Dal Pnrr all’economia circolare, sono molteplici i dossier oggetto di approfondimento

aver ribadito che 'il cessate il fuoco è un'urgenza umanitaria', sottolinea che ' le ... Paolo, commissario europeo all'economia, difende infine le sanzioni e si dice certo che si ......aver preso il controllo della città di Lyman a fine maggio. Ucraina: "Riconquistato 20% di ...: "Sanzioni efficaci ma blocco gas russo non è su tavolo" "La posizione ufficiale della ... Autonomia: Prodi, a Trento unica al mondo che ha funzionato Al via la terza giornata del Festival dell’Economia di Trento, edizione numero diciassette, la prima con il nuovo format del Sole 24 Ore. Tra i temi oggetto di approfondimento, il ruolo geopolitico de ...Secondo l'ex premier, il tema della perdita del potere d'acquisto degli stipendi e dell'aumento delle diseguaglianze "non può essere ignorato".