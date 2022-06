Ubriaco e sotto effetto della cocaina travolse e uccise due bambini, la famiglia delle vittime: “Non è in carcere, un’ingiustizia” (Di sabato 4 giugno 2022) Era il luglio del 2019 quando Alessio e Simone, due cuginetti di 11 anni, furono travolti da un suv guidato da un uomo Ubriaco e che per sia stessa ammissione aveva consumato cocaina. I due bambini, a distanza di due giorni, morirono. Per aver falciato i due piccoli, a Vittoria Ragusa, Rosario Greco era stato condannato in appello a 9 anni. Lo scorso 4 aprile la Cassazione ha annullato quella sentenza rilevando un vizio e ha disposto un nuovo processo, intanto il difensore dell’imputato ha chiesto e ottenuto che gli arresti domiciliari per l’uomo. Le famiglie dei due bambini parlando di ingiustizia: “Siamo distrutti, ma che giustizia è questa? È uno schifo. Si chiama ‘ingiustizia’, non giustizia. A meno di un mese dai tre anni dalla morte di Alessio e Simone, chi li ha investiti quella notte riducendoli a poltiglia, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Era il luglio del 2019 quando Alessio e Simone, due cuginetti di 11 anni, furono travolti da un suv guidato da un uomoe che per sia stessa ammissione aveva consumato. I due, a distanza di due giorni, morirono. Per aver falciato i due piccoli, a Vittoria Ragusa, Rosario Greco era stato condannato in appello a 9 anni. Lo scorso 4 aprile la Cassazione ha annullato quella sentenza rilevando un vizio e ha disposto un nuovo processo, intanto il difensore dell’imputato ha chiesto e ottenuto che gli arresti domiciliari per l’uomo. Le famiglie dei dueparlando di ingiustizia: “Siamo distrutti, ma che giustizia è questa? È uno schifo. Si chiama ‘ingiustizia’, non giustizia. A meno di un mese dai tre anni dalla morte di Alessio e Simone, chi li ha investiti quella notte riducendoli a poltiglia, è ...

