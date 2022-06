"Russofobia", "Mistificazioni e provocazioni". È scontro tra i russi e Di Maio (Di sabato 4 giugno 2022) L'ambasciata russa a Roma punta il dito contro l'Italia, accusata di avere "sentimenti anti-russi". Piccata la risposta di Luigi Di Maio, che difende l'operato di media e aziende Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) L'ambasciata russa a Roma punta il dito contro l'Italia, accusata di avere "sentimenti anti-". Piccata la risposta di Luigi Di, che difende l'operato di media e aziende

Advertising

dina_poli : RT @todorov_denis: Non guardate la fogna di Del Debbio. È vomitevole, solo propaganda, menzogne, mistificazioni della realtà e tanta russof… - neuron_lost : @GiovaQuez Le parole chiave del copione sono 'guerra per procura, liberazione, escalation, provocazioni, mistificaz… - xposeidone : RT @todorov_denis: Non guardate la fogna di Del Debbio. È vomitevole, solo propaganda, menzogne, mistificazioni della realtà e tanta russof… - MuredduGiovanni : RT @todorov_denis: Non guardate la fogna di Del Debbio. È vomitevole, solo propaganda, menzogne, mistificazioni della realtà e tanta russof… - LNN999 : RT @todorov_denis: Non guardate la fogna di Del Debbio. È vomitevole, solo propaganda, menzogne, mistificazioni della realtà e tanta russof… -