Referendum giustizia | Berlusconi | andare a votare | serve riforma

Advertising

CottarelliCPI : Mancano 9 giorni al referendum sulla giustizia. Trovo incredibile che se ne parli così poco. - riotta : Referendum sulla giustizia, leggi stentoree requisitorie per il No di toghe Doc e ti viene una gran voglia di votar Si. - LegaSalvini : REFERENDUM GIUSTIZIA, #SALVINI: IN ATTO CENSURA ANTIDEMOCRATICA - mpiacenonaver1 : RT @avantibionda: 86% di Italiani favorevole a #salariominimo. 74,9% a #eutanasia legale. 52,3% a #cannabis legale. Cose che riguardano le… - iodicosi_ : ++ REFERENDUM GIUSTIZIA, STEFANO ALLASIA (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE) SPIEGA PERCHÉ VOTARE SÌ… -

"Abbiamo un doppio appuntamento nei prossimi giorni, le elezioni amministrative e isulla: voglio lanciare un appello a tutti gli italiani, non rinunciate ad andare a votare, non rinunciate a scegliere per il futuro delle vostre città e non rinunciate ad ...MONFALCONE "Mai dare nulla per scontato e a Monfalcone, come anche nei comuni dove non ci sono le amministrative, c'è una seria ragione per recarsi alle urne: votare isullae togliere così il controllo dei tribunali alla sinistra". L'invito proposto da Matteo Salvini a Monfalcone, nell'affollato incontro in piazza con il candidato sindaco Anna ...Roma, 4 giu. (askanews) - 'Abbiamo un doppio appuntamento nei prossimi giorni, le elezioni amministrative e i referendum sulla giustizia: ...Approfondimento sui quesiti referendari” promossa dalla Federazione del Pd di Vibo Valentia. l’incontro. VIBO VALENTIA «All’impegno per le elezioni amministrative abbiamo voluto accostare un momento d ...