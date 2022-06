Posillipo e Coroglio | controlli alla movida | denunciato un 16enne con coltello

(Di sabato 4 giugno 2022) Cronaca di Napoli: nel corso deii Carabinieri hannoun ragazzo di 16 anni trovato in possesso di un. 5 persone denunciate per “occultamento di targa”. Siamo ae i Carabinieri della compagnia di Bagnoli sono impegnati neicome accade ogni fine settimana. Ci

cronachecampane : Posillipo, minorenne in giro nella Movida con un coltello: denunciato #coroglio #movida #posillipo -

Il Meridiano News

Il libro intitolato "Gli occhi blu di Nunzia" , sarà presentato presso l'Hbtoo Napoli via... quando a soli 31 anni fu uccisa senza pietà da chi diceva di amarla a. Era un giorno di ...Il gruppo salirà sulla collina di, e da Agnano proseguirà nel comune di Pozzuoli verso la Solfatara. Da lì, percorrendo la Via Consiliare Campana, gli atleti giungeranno a Quarto,... Napoli, controlli alla movida traa Posillipo e Coroglio: 16enne beccato con coltello, denunciati 5 'furbetti' Nel quartiere napoletano di Posillipo i Carabinieri della compagnia di Bagnoli sono stati impegnati nei controlli alla movida come accade ogni fine settimana. (ANSA) ...NAPOLI – Siamo a Posillipo e i Carabinieri della compagnia di Bagnoli sono impegnati nei controlli alla movida come accade ogni fine settimana. Ci sono tantissimi ragazzi e molti sono minorenni, tra q ...