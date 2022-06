Matthew McConaughey lancia una raccolta fondi per le vittime della sparatoria di Uvalde (Di sabato 4 giugno 2022) Matthew McConaughey e sua moglie hanno istituito una raccolta fondi per le vittime della sparatoria di Uvalde: i bambini e gli insegnati sono stati uccisi da un 18enne a colpi di arma da fuoco. Matthew McConaughey e sua moglie Camila Alves hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere le famiglie e gli amici dei 19 bambini e dei due insegnanti di Uvalde che sono stati uccisi durante la sparatoria che ha avuto luogo in una scuola elementare la scorsa settimana. McConaughey, 52 anni, è nato e cresciuto a Uvalde, in Texas, e sua madre, Kay, era un'insegnante alla St. Philip's Episcopal School, a solo un ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 giugno 2022)e sua moglie hanno istituito unaper ledi: i bambini e gli insegnati sono stati uccisi da un 18enne a colpi di arma da fuoco.e sua moglie Camila Alves hannoto unaper sostenere le famiglie e gli amici dei 19 bambini e dei due insegnanti diche sono stati uccisi durante lache ha avuto luogo in una scuola elementare la scorsa settimana., 52 anni, è nato e cresciuto a, in Texas, e sua madre, Kay, era un'insegnante alla St. Philip's Episcopal School, a solo un ...

Advertising

Balu875651831 : RT @fanpage: Matthew McConaughey ha fatto visita al memoriale fuori la scuola elementare colpita dalla strage in Texas, città d’origine del… - fanpage : Matthew McConaughey ha fatto visita al memoriale fuori la scuola elementare colpita dalla strage in Texas, città d’… - infoitinterno : Matthew McConaughey omaggia le vittime della strage di Uvalde - Rojname_com : Matthew McConaughey omaggia le vittime della strage di Uvalde - zazoomblog : Strage in Texas Matthew McConaughey torna nella città natale e omaggia le vittime – Video - #Strage #Texas #Matthew… -