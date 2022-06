Macron: «Ho parlato con Mbappé ma solo per consigliargli di rimanere in Francia» (Di sabato 4 giugno 2022) Lo zampino di Macron nel rinnovo del fuoriclasse francese: «Ho parlato con Mbappé ma solo per consigliargli di rimanere in Francia» Emmanuel Macron potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella permanenza di Kylian Mbappé al PSG. Ecco di seguito le parole del presidente francese ai microfoni de Le Parisien: «Vi assicuro, non sono mai intervenuto in nessun trasferimento. Sono come un cittadino qualunque quando si tratta di sport: mi piace guardare belle partite e fare il tifo per una squadra, per la precisione l’Olympique Marsiglia. Ho parlato con Mbappé ma solo per consigliargli di rimanere in Francia. Quando viene sollecitato in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Lo zampino dinel rinnovo del fuoriclasse francese: «Hoconmaperdiin» Emmanuelpotrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella permanenza di Kylianal PSG. Ecco di seguito le parole del presidente francese ai microfoni de Le Parisien: «Vi assicuro, non sono mai intervenuto in nessun trasferimento. Sono come un cittadino qualunque quando si tratta di sport: mi piace guardare belle partite e fare il tifo per una squadra, per la precisione l’Olympique Marsiglia. Hoconmaperdiin. Quando viene sollecitato in ...

