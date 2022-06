Lecce | UFFICIALE l’arrivo di Brancolini

(Di sabato 4 giugno 2022) Corvino fa spesa in casa Fiorentina:di, c’è il comunicato della società Corvino fa spesa in casa Fiorentina:di, c’è il comunicato della società: «L’U.S.comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico(portiere classe 2001), nell’ultima stagione all’ACF Fiorentina. Il portiere emiliano, che vanta convocazioni in Under 18, 19 e 21, ha sottoscritto un accordo di cinque anni» L'articolo proviene da Calcio News 24.

