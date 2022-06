I tagli alla Sanità sono un oltraggio all’umanità

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 4 giugno 2022) “Farsi prossimi significa anche abbattere le distanze, fare in modo che non ci siano malati di ‘serie A’ e di ‘serie B’, mettere in circolo le energie e le risorse perché nessuno sia escluso dall’assistenza socio-sanitaria”. È quanto ha detto oggi Papa Francesco ricevendo in udienza i dirigenti della Confederazione Feder. Il monito del Papa: “Il sistema sanitario sia sostenuto e promosso perché continui a essere gratuito” “Quando un Paese perde questa ricchezza che è lapubblica – ha detto ancora il Bergoglio -, incomincia a fare distinzioni tra la popolazione, coloro che hanno accesso, che posavere, a pagamento, e coloro chesenza servizio sanitario. Per questo è una ricchezza vostra, qui in Italia, lapubblica: non perderla, per favore, non ...