Guerra in Ucraina, la denuncia: «Cadaveri in discarica»

I cadaveri dei morti potrebbero finire in discarica per non perdere tempo durante l'azione di cancellazione delle prove. La denuncia di quella che sarebbe una terribile pratica delle forze russe arriva da fonti ucraine. Starebbe accadendo a Mariupol e le dichiarazioni sono del consigliere del sindaco Petro Andryushchenko. Un nuovo orrore che si concretizzerebbe in una delle città che, sin dall'inizio della guerra in Ucraina, ha patito di più le conseguenze del conflitto. Una realtà che dura ormai da oltre 100 giorni, considerato che i russi hanno invaso il paese confinante lo scorso 24 febbraio.

Mariupol, le difficoltà nel contare i morti

A finire in discarica sarebbero i cadaveri che si trovano sotto le macerie delle costruzioni demolite.

